Taylan BAYTEK

Dans le domaine de la dépollution depuis plus de 10 ans, j'ai choisi d'évoluer dans cette activité exigeante, réglementée, évolutive et d'intérêt public. Les opportunités offertes dans ce secteur, particulièrement l'amiante, m'ont amené à reprendre et développer une entreprise soucieuse d'un travail rigoureux et respectueux de la réglementation.

Avec mes équipes, je travail à diversifier l'activité (plomb, cirage...), et rester flexible et concurrentiel dans un paysage d'entreprises moyennes et grandes.