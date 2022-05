Taylan DOGAN

J’ai eu l’opportunité de mettre en pratique, à plusieurs reprises,

avec une expérience de 3 ans comme agent de production, dans différentes sociétés,

dans les secteurs d’activités : l’industrie et l’industrie agroalimentaire.

Je sais faire preuve d’autonomie dans mon travail, consciencieux, j’ai toujours su m’intégrer à une équipe.

Je souhaite aujourd'hui m’investir au sein d’une entreprise qui saura me faire

confiance et me proposer un environnement de travail évolutif dans un univers qui me convient.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel