Tayrona TAYRONA

Es importante que elija el mejor estilo de almohada para la habitación que está decorando. Si tiene un sofá elegante y moderno, no lo combine con una almohada decorativa cubierta de flecos. Los cojines tampoco deben ser sosos. Los colores y estampados que combinan con los muebles o que destacan en contraste son las mejores opciones. No tengas miedo de los estampados y las texturas. Utilizar cojines de diseño con dibujos y estampados puede ser una excelente manera de añadir diversión e interés a tu habitación. Pero ten cuidado de no pasarte con los cojines estampados. Demasiadas telas y colores pueden resultar demasiado recargados.



