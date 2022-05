Tayssir IBRAHIM

Docteur en chimie analytique/biologie santé, j'ai travaillé comme Conseil technique laboratoire de chimie analytique pour réalisation microtube de HF5 en vue de couplage avec un appareille MALLS, un projet avec université d'Auverge .

Expertise en développement instrumental et méthodologique dans les sciences de la séparation,

Téchnique de fractionnement par couplage flux force hydrodynamique(HF5)

MES COMPÉTENCES

* Développement de méthodes analytiques avec ( LC-MS/MS) et HPLC pour l’analyse de protéines et de produits pharmaceutiques.

* Préparation d’échantillons à partir de matrices biologiques (extraction du principe actif à l’aide de méthode SPE, précipitation de protéine)



* maitrise les techniques de laboratoire de base (extraction, purification, caractérisation) et mise en œuvre de différentes techniques de synthèse organique.

* Bonne maîtrise des méthodes chromatographiques ( LC, HPLC, GC .. ) et spectrométriques (SM, RMN UV, IR…).

* Bonne connaissance de la mécanique des fluides, des coefficients de diffusion et des modes d’élution.

* Mise au point d’un système HF5 à partir d’une fibre creuse commercialement disponible.

* Mise en place de modes opératoires et de procédures appliqués à la séparation de polymérs, protéines et de cellules et ses composants.

* Caractérisation de protéines et de polymères, séparation de protéines multimérisées.

* Traitement des résultats de chromatographie









