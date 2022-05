Tazeghdanti SAMIR

Après une expérience de 10 ans dans le développement monétique au niveau de la Banque de Tunisie et après un passage d'une année en tant que consultant en free lance avec la BNPP dans une mission pour la mise en place du système monétique de sa filiale libyenne Sahara Banque. J'occupe actuellement le poste de responsable monétique et banque à distance chez Banque Zitouna une Banque qui offre des produits conformes à la Charia Islamique.



Mes compétences :

finance islamique et conformité produits

directeur de projets

monetique

sql serveur

access