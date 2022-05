Tazi MHAMMED

Etant une personne sociable, curieuse et ayant l’envie de découvrir de nouvelles choses, je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et d'élargir mes connaissances. Ayant un penchant particulier pour l’associatif et pour toute activité qui intègre la notion d’équipe, j’ai intégré une association caritative. Je suis en deuxième année cycle ingénieur à l'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), option génie industriel .



Mes compétences :

Industrial Engineering

Microsoft Excel

C++

CATIA

LabVIEW

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Visual Basic