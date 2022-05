Tbe TITOU ET BIEN ETRE

INGENIERIE AU SERVICE DE L'ANIMAL !

Notre but est d’apporter tout le confort nécessaire à votre animal aux différentes étapes de sa vie. De vous accompagner durant sa remise en forme, son maintien en forme ou son entrainement physique et ce en partenariat avec votre vétérinaire.

Nous venons en soutien de traitement d’un grand nombre de pathologies d’origine ou non traumatiques, congénitales ou dégénératives (ostéo-articulaires, musculo-tendineuses ou neurologiques) par des séances d’hydrothérapie et de massage.



Mes compétences :

Hydrothérapie canine

Développement performence canin

Entrainement sport canin

Remise en forme canin

Biomécanique animal (chien)