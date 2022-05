Tchagwa YVETTE LAURE

Je suis une camerounaise agée de 28ans.J'ai une licence en Lettres Billingues obtenue a l'Université de Dschang en 2006 et un diplom professionne, Higher National Diplomat obtenue a l'institut Siantou Superieur en 2008.Actuellement, je travaille comme agent de Money Gram à l'etablissement Charly et en même temps commerciale à la SAMARITAN INSURANCE.



-En Juin au Octobre 2006, j'ai faire un stage a l'etablissement Charly oû j'ai été initié différents produits de la societé.



-En Juin au Septembre 2007, j'ai faire un stage accademique a la Afriland First bank oû j'ai travaillé dans les services du transfert, virement, porte feuille et accueil clientèle.



-En Juillet 2008 jusqu'à present, je travaille à l'Etablissement charley, dans les services de , Money gram, Appel internationale, et la Resource humaine.



-Du premier Janvier jusqu'à nos jours, je travaille comme agent commerciale a la Samaritan Insurance.



Mes compétences :

Anglais

dynamique

Français

Je suis dynamique

Management

Marketing

marketing et management