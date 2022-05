Tchah HASSAN

Madame,

Monsieur,



Actuellement Chef comptable d’une multinationale , mon expérience m’a donné l’envie de poursuivre ce métier au sein d’une grande entreprise.





Je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de ma candidature et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame,

Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.







Domaines de Compétences Comptabilité : Contrôle des comptes et de la trésorerie dans un système décentralisé, compte de résultat jusqu'à la validation des commissaires aux comptes (suivi des comptes clients, fournisseurs), consolidation Groupe (préparation du résultat US GAAP).

Gestion : Établit les budgets d’exploitation, assure le suivi de la gestion des projets, fournit les explications à la direction général sur les écarts entre le réalisé et le prévisionnel et apporte des solutions, assiste la Direction sur les décisions de management. Élaboration de ratios, coûts et temps unitaires, contrôle des engagés, suivi des sous traitants et des contentieux. Réalise les tableaux de bord et assure le reporting et la consolidation.

Juridique : Établit les dossiers de réclamations, assure le suivi juridique des contentieux de l’entreprise (litiges clients)



Mes compétences :

Audit

Audit comptable

AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

Audit interne

Budget

Contrôle de gestion

Contrôle interne

FORECAST

Recouvrement

SOX

STOCK'

Us gaap

Working capital