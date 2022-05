Tchebessi FIRMIN

Mr Firmin TCHEBESSI



Technicien Profectionnel SIRE Systèmes Informatique et Réseau télécommunicaton .Chargé du Réseau LAN/BLR/VSAT à GC :BENIN,TOGO;NIGER;Mali;BURKINA-FASO et Le TCHAD.



Gc c'est l'Informatique sur mesure.Au service des sociétés de Ditributiond'Eau et d'Electricité.



L'originalité du Groupe Cauris c'est de se consacrer à adopter cet outil aux professions de la Distribution d'Eau,d'Electricité et notamment en millieu difficile dans les pays.



Groupe Cauris est concepteur de logiciels et possède une large bibliothèque d'applications indispensables dans les activitées:

Comptabilité générale;budgetaire;paie;gestion des ressouces humaines;gestion de stock;gestiondes approvisionnements ;gestion des immobilisations.



Mes compétences :

Musique

Plongée

Natation