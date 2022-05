Tcheng HEU

Que fais-tu actuellement ?

Après 12 ans dans le métier du SI et du web, je viens de finir un Master 2 Multimédia. Je suis libre de tout engagement et je suis à l'écoute du marché.



Quel type de structure cherches tu ?

Ne parlons pas de structure, mais plutôt de valeur humaine où l'évolution professionnelle rime avec l'épanouissement personnel.



Quelles sont tes qualités ?

Je suis autodidacte, curieux et donc toujours en veille sur mon métier. D'autre part, je suis assez créatif en plus d'être force de proposition.



Et tes défauts ?

Je suis têtu, mais pas trop. Juste assez pour pouvoir réussir dans la vie.



Quel est ton coeur de métier ?

J'ai une expertise en technologies web et SI (Site web, intranet, application métier, CMS, finance, communication, marketing, ...).



Qu'est-ce qui te démarque des autres ?

Je suis un caméléon au sein d'une entreprise. Je suis à l'aise avec n'importe quelle expertise métier, du fait de mon expérience assez transverse (Environnement, optimisation des coûts, distribution, immobilier, B2B, BTP, industrie, ...). Que je sois du côté MOE/MOA ou client, je sais m'y faire.



Ma résolution au jour d'aujourd'hui :

C'est avant tout de ne jamais rester à rien faire. L'idée de savoir s'adapter à son environnement de travail et être impliqué, c'est cela que j'aime !



Tu peux nous parler de ton parcours scolaire ?

Depuis 2015, j'ai un Master 2 multimédia. Avant cela, j'avais une formation spécialisée dans la gestion de projet pluridisciplinaire. que ce soit du côté étude, gestion ou pilotage. En début de carrière, j'ai aussi suivi un cursus en administration réseau (MSCE) dans un centre agréé Microsoft.



Et on apprend quoi dans ces cursus?

A produire de la documentation fonctionnelle, à mettre en place des solutions, à être à l'écoute du client, il y a aussi des cours de comptabilité - genre bilan, compte G, le métier de l'industriel, des méthodes - comme Kanban ou GANTT par exemple, ... Bref tout plein de chose pour mener à bien un projet quel qu’il soit.



Waouh, mais tu sais plein de chose?!

Non, je sais juste m'adapter à mon environnement.



Mes compétences :

Chef de projet

Développeur php

Linux

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Multimedia

MySQL

NTIC

PHP

Php MySQL

Webmaster

Business Intelligence

ITIL

Développement informatique

Informatique

Gestion de projet

Management

Microsoft .NET

Conduite du changement

Microsoft Windows

Conseil

AMOA