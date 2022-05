Tchéssiéhi Louis Fulgence YORO

-Elaboration , réalisation et mise en place des plans : Plan d'Opération Interne (POI), Plan Particulier d'Intervention (PPI), Plan de Continuité d'Activité (PCA), Plan de Reprise d'Activité (PRA), Cahier des Charges.

- Participation à la définition de la politique Surété du Groupe et la décliner en plan d'actions opérationnelles,

-Supervision et organisation de chaîne logistique, opérations de transit

-Logique de flux, Gestion des stocks et des transports conteneurisés

-Opérations de sécurité ferroviaire, organisation et optimisation de l’acheminement des marchandises dans le transport ferroviaire

-Gestion de la clientèle, Marketing et comptabilité de société

-Règlement des transactions commerciales internationales

-Informatique (Word, Excel avancé, Saari- Gestion commerciale, FrontPage, PowerPoint)



Mes compétences :

Microsoft Excel

Logistique

Planification

Achats

Approvisionnement

Transport ferroviaire

Expertise du matériel roulant ferroviaire