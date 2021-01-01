Tchétché Noel DIGRIDI

ACADEMIE INTERNATIONALE DES SCIENCES ET TECHN.
- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
2012 - maintenantCHARGE DE LA GESTION DE L'ACADEMIE ET TOUT LE PATRIMOINE SAVOIR BATIMENTS,VEHICULES ET DE LA PAIE DES ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL,CHARGE DU BUDGET ,DE LA COMPTABILITE GENERALE ETGERE UNE AUTRE FILIALE DE MATRANCI S.A QUI EST UN GROUPE A SAVOIR KOCENO BTP
GROUPE MATRANCI.SA
- RESPONSABLE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
2012 - 2012
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE( CNCE)
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2003 - 2012GESTION DE L'AGENCE ET DU PERSONNEL DE LA BANQUE,GESTION CLIENTELE ET VENTE DES DIFFERENTS PRODUITS DE LA BANQUE,PROSPECTION ET GESTION DES TRANSFERTS D'ARGENT MONEY EXPRESS ET RIA
Formations
Groupe Ifpg-Isfpt (Abidjan)
Abidjan2009 - maintenantCYCLE INGENIEUR BAC+4/5
LES ATOUTS DE LA FINANCE:COMPTABILITE BANCAIRE,TRESORERIE,FINANCE INTERNATIONALE,TRESORIER DE L'ASSOCIATION EDEN(COCODY ),TRESORIER DE LA MUTUELLE DES JEUNES DE BROKOHIO(GAGNOA)