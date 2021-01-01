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Tchétché Noel DIGRIDI

ABIDJAN

En résumé

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Entreprises

  • ACADEMIE INTERNATIONALE DES SCIENCES ET TECHN. - RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

    2012 - maintenant CHARGE DE LA GESTION DE L'ACADEMIE ET TOUT LE PATRIMOINE SAVOIR BATIMENTS,VEHICULES ET DE LA PAIE DES ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL,CHARGE DU BUDGET ,DE LA COMPTABILITE GENERALE ETGERE UNE AUTRE FILIALE DE MATRANCI S.A QUI EST UN GROUPE A SAVOIR KOCENO BTP

  • GROUPE MATRANCI.SA - RESPONSABLE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

    2012 - 2012

  • CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE( CNCE) - CHEF D'AGENCE

    2003 - 2012 GESTION DE L'AGENCE ET DU PERSONNEL DE LA BANQUE,GESTION CLIENTELE ET VENTE DES DIFFERENTS PRODUITS DE LA BANQUE,PROSPECTION ET GESTION DES TRANSFERTS D'ARGENT MONEY EXPRESS ET RIA

Formations

  • Groupe Ifpg-Isfpt (Abidjan)

    Abidjan 2009 - maintenant CYCLE INGENIEUR BAC+4/5

    LES ATOUTS DE LA FINANCE:COMPTABILITE BANCAIRE,TRESORERIE,FINANCE INTERNATIONALE,TRESORIER DE L'ASSOCIATION EDEN(COCODY ),TRESORIER DE LA MUTUELLE DES JEUNES DE BROKOHIO(GAGNOA)

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