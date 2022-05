Bonjour je me nomme TCHILIEBOU STEVEN, je suis Ingénieur des industries Agricoles et Alimentaires de formation, bilingue, mes compétences reposent sur 3 piliers :

Un pilier métier : j’ai un Diplôme Universitaire de technologie en Industries Alimentaires et Biotechnologiques, que j’ai complété avec un diplôme d’ingénieur en Industries Agricoles et Alimentaires, j’ai effectué 5 stages au cours de ma formation dans divers entreprises, notamment le secteur agroalimentaire et de la production du caoutchouc. Ensuite j’ai travaillé pendant 1an et 9 mois comme Responsable de production au sein de la First African Company, PME qui compte près de 120 employés dont 95 pour le service production. Ainsi je maitrise tous les taches classiques du poste, à savoir la planification de la production, la gestion de la production et des stocks de matières et d’emballage et du personnel.

Deuxième pilier de ma compétence, c’est une spécialisation sur tout ce qui est conception des tableaux de gestion avec Excel, pour le traitement des résultats et l’optimisation de la production. En effet durant mon précédent emploi j’ai conçu des tableaux de bord qui me permettaient de mener un suivi journalier de la production et d’entreprendre une amélioration dès que les indicateurs le signalaient. J’ai donc pu faire passer les pertes en boisson Tampico d’une quantité moyenne mensuelle de 30.000 L à une perte moyenne mensuelle de 2.000 L par le développement d’une relation mathématique qui m’a permis de graduer les cuves à nouveau. En outres j’ai pu corriger les yaourts hors-normes (densité très faible ; très filant) par des essais de production sur paillasse qui me permettaient d’identifier les causes et permettre un rétablissement de la situation normale.

Troisième aspect, c’est un peu plus original, c’est qu’il y’a dans mon profil une sensibilité humaine, j’ai ce souci de développer le potentiel Humain pour une meilleure compétitivité et rentabilité de l'entreprise. Car lorsque l’on met en relief les facteurs de production, l’on se rend compte que la main d’œuvre est l’un des facteurs les plus importants pour l’atteinte des objectifs de production. C’est pourquoi j’ai Dans mon précédent poste, je l’ai fait en mettant sur pied quelques méthodes de motivation du personnel. Ceci m’a permis de réduire le taux de démission au sein de l’usine et accroitre le taux de production de 65% à 85% en moyenne.











Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Conception

OpenERP

Contrôle qualité

Gestion des stocks

Gestion de la production

Traitement des eaux