Tchimou YATTE

Je travaille depuis 2012 à Tecora (Technics Construction and Representation) anciennement ARELCO ( Analysis, Regulation and Control)

Tecora est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des instruments dans les domaines de l’hygiène, l’Environnement et l’industrie.

Ces instruments sont utilisés dans le traitement de l’air, de la combustion et de l’Emission.



Mon Poste actuel :

J’ai pour missions principales de :

-De réaliser la Maintenance préventive et curative et l’analyse des dysfonctionnements et diagnostics

- La prise en compte des risques liés à l’intervention de maintenance

-plan d’intervention

- La Conception boucle régulation

-L’Installation

-De la Mise en service

-Du Support technique

-L’Étude de la mise en place en fonction de l’installation industrielle

-La Compréhension des fonctionnements physico-chimiques

-L’Évaluation des besoins en matériels

-La configuration des systèmes et vérification

-L’Analyse du système et proposition d’amélioration

-La Mise en œuvre de ces propositions

-Du Retour d’expérience

-De l’Intégration de personnel

-De la Rédaction rapports des maintenances et des visites client

-La Participation au cahier des charges à partir du besoin initial du client en tenant compte de la rentabilité, de la qualité et de la sécurité.

-Du respect des contraintes environnementales



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Audit