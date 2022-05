Bonjour je suis tcho awanet nadine étudiante en droit. Après l'obtention de ma maitrise option droit judiciaire j'ai fait un DESS en droit des affaires et fiscalité et j'aimerais avoir des opportunités de stage et aussi de travail.j'ai déjà effectué un stage au servive fiscalité à pétroci.merci



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

fiscalité