Tchocothe WONA

COMPETENCES CLES

• Expediting et inspection qualité

• Anglais courant

• Mobilité Internationale

• Test destructifs : ASME 8 & 9

• Tubes & Robinetterie : ANSI B16-9 & B16-25, EN 10208-2, EN 10216-5, EN 12266-1,2

• Appareils à pression : API 598, CODAP 2005, ASME 8, EN 10216-5,

• Matériaux: EN 10028,

• Documents : EN 10204, ISO 9001





SECTEURS / MATERIELS



Secteurs :

• Nucléaire

• Pétrole & Gaz

• Traitement des eaux

Les principaux matériels :



• Vannes (tous types)

• Tube & Piping

• Brides et pièces forgées

• Block Moteurs

• Echangeurs thermiques (tous type)

• Thermocouples

• Appareils à pressions



Mes compétences :

Qualité

Nuclear

Inspection

SAP

Audit

FLNG

Appareil sous pression

Négociation achats

Approvisionnement et achats

Pétrole

ISO 900X Standard