Tchougna Teumou MARIE LAURE

Madame, Monsieur,



Suite à votre annonce je vous adresse ma candidature pour un poste de comptable au sein de votre illustre société.



Nantie d'un BTS, je justifie d'une courte expérience dans le domaine de la comptabilité.



Ma rigueur, ma rapidité et ma facilité d'adaptation au travail, font de moi une salariée efficace et digne de confiance.



Je suis disponible et reste à votre écoute pour d'éventuelles informations.



Tchougna







Mes compétences :

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

GED

CODA

CIEL