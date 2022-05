Je me nomme Touré wagnan T.E de surnom tchuco bongo après l anticipation de mes étude par manque de moyen j ai été disjocker pendant plusieurs année par la suite devenu gerand de bar dancing ,ayant acquérir bocou d expérience dans ce domaine j ai decider d opter pour la music qui es une véritable passion pour moi afin de pouvoir valoriser et faire connaitre ma belle langue TAGBANA sur le plan national et international . pour ce faite je suis en quête d un producteur pour m aider a révélé ce talent au plus grand public . NB: j ai déjà des vidéo publier sur le face et le YouTube qui sont des prémices de mon talent prouver . Alors je compte sur vous pour me sollicité cher membre du réseau Viadeo encore merci a tous



Mes compétences :

Je joue la guitar et je chante