Responsable Achats pour différentes sociétés pendant 8 ans : Sagem, GE, Tyco, Watts Electronics.



Depuis 2008 : Consultant Achats en mission au sein des sociétés du CAC 40 basées dans la région Parisienne.

Postes occupés : Commodity Manager, Bids & Projects Purchasing Manager, ...

Responsabilités : Chiffrages des Achats pour des appels d'offres et gestion des Achats pour des projets en France et à l'international. Les budgets varient de 1 à 50 M€.



Mes compétences :

Rédaction et Négociation des Contrats Achats

Chiffrages des appels d'offres

Gestion des Achats pour les Projets