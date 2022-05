Web rédactrice française récemment implantée sur quelques plateformes, je rédige des articles généralistes pour des blogueurs, des web managers. J'ai une licence information communication et je me suis formée en autodidacte.

Ce métier me passionne et j'apprends tous les jours en étant active sur les forums professionnels. Je lis beaucoup

je suis moi même blogueuse et donc sensibilisée aux problématiques du référencement.

Pour l'instant, tous les sujets m'intéressent, je n'ai pas encore de spécificité ou de domaine de prédilection.

Pour moi les plateformes sont des tremplins qui me permettent de travailler en attendant d'élargir mon réseau et de me trouver des clients réguliers. Au plaisir d'échanger et de vous rencontrer