Team EOSKATES

Devenez sponsor d'un sport porteur des valeurs qui vous correspondent : dynamisme, vitesse, puissance, élégance et fluidité - un sport technique et engageant.

Partagez les résultats d'une équipe de championnes et champions du Monde qui gagne les courses les plus prestigieuses sur tous les continents.

L’entreprise qui s’approprie notre image se démarque par un sport jeune et de haut-niveau, touche un large public familier du roller loisir et communique sur une image innovante.

EOSkates Team est l'équipe de champions du monde qui vous permettra de communiquer partout dans le monde sur votre entreprise; profitez d'un espace de communication sur mesure et qui reste abordable par rapport à d'autres sports.



Lien vers une présentation détaillée: http://www.eoskates.com/EO_World_TEAM_2014_V1_R_French.pdf



Mes compétences :

Sport de haut niveau

marketing sportif

Communication événementielle