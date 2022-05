Team GBO HUMAN RESOURCES

Bienvenue sur le site de GBO Human resources,

le cabinet de recrutement franco-allemand.



Nous œuvrons depuis 20 ans dans le recrutement en

Allemagne pour des entreprises françaises et en France

pour des groupes Allemands .

Notre expérience du marché du travail allemand associé à

un réseau de partenaires experts de leur domaine nous

place en acteur principal de la recherche de personnel sur

l’axe franco-allemand.



GBO gère vos besoins de recrutement en Allemagne et vos recherches en France de profils Germanophones pour développer le marché allemand.



Suivre le lien pour en savoir plus: http://www.gbo.fr/



Mes compétences :

Chasse de tête

Recrutement

Coaching

Evaluation

Assessment