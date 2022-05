Team MOBILYS

Nous sommes une entreprise familiale qui propose des solutions pour améliorer l'accessibilité dans les lieux publics et privées depuis 2004. Nous réalisons les services d'études, d'implantations et de suivis dans une zone géographique de 150 Km autour de Lyon au coeur même de la région Rhône Alpes.



Mobilys est composé uniquement d' employés motivés par le défi qu'est l'accessibilité des bâtiments pour que tout le monde continue à vivre pleinement sa vie dans notre société.



Pour vous qui souhaitez continuer à profiter pleinement de votre habitation avec vos proches dans le plus grand confort et en toute sécurité, MOBILYS, spécialiste régional agréé de l'accessibilité et de la mobilité, vous propose une gamme complète de produits offrant toutes les possibilités pour accéder à l'intérieur comme à l'extérieur.