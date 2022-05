Team Recrutement AXEAL CONSULTANT

AXEAL CONSULTANT en sa qualité de Société de Conseil en Technologies Industrielles intervient sur le marché de la R&D et l’innovation externalisée et vous propose de participer à des projets passionnants pour le compte de ses clients, leader dans leur secteur.



Convaincu que la qualité de ses prestations résulte principalement de la motivation de ses consultants, AXEAL CONSULTANT place systématiquement l’HOMME au cœur des ses décisions.

Rejoignez une équipe résolument dynamique, déjà composée de 120 collaborateurs.



AXEAL CONSULTANT vous offre l’opportunité de travailler dans les milieux d’excellence et des secteurs de pointe tels que l’aéronautique, l’énergie, les biens d’équipements ou l’automobile.



STRUCTURE ET ORGANISATION



Implantation:

Nos pôles d'activités principaux sont situés en :

- Région Lyonnaise, quart Sud-est.

- Région Toulousaine, quart Sud-ouest.

- Région Parisienne, quart Nord-est.



Notre Siège Social se situe à Champagne au Mont d'Or (Lyon).



Historique:

Axeal Consultant a été créée en 2003 en qualité de société de conseil, en se positionnant dans un premier temps sur les métiers du PLM, avec notamment l'arrivée de Catia V5. Puis nous avons rapidement évolués, passant des phases d'analyse et de diagnostic à des activités d'études et de projets.



Effectif total de l’entreprise : 120





VALEURS RH



Notre stratégie de recrutement:

Nous dépassons la lecture statique du CV pour entrer systématiquement dans une analyse poussée et complète.

En effet notre stratégie de recrutement place le potentiel et la motivation de nos candidats au même niveau d'analyse que le niveau de compétence.



A ce titre la chance est donnée aux jeunes diplômés d'être mis a contribution sur des projets d'envergure et ambitieux.

D'un point de vue pratique, notre processus de recrutement se veut exigeant et opérationnel.

Aussi chaque candidature reçue est traitée avec le plus d'attention. Si votre candidature est retenue, vous êtes alors contacté dans un délai aussi raisonnable que possible et convié à un entretien dans nos locaux. Si l'issue de votre candidature est positive, vous êtes intégré à nos effectifs.



Les modalités d'intégration dans les sociétés de services ne sont pas des plus faciles, aussi nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Des points réguliers sont prévus tout au long de votre parcours au sein de la société.



PERSPECTIVES ET EVOLUTION



Formation:

AXEAL CONSULTANT est agrée organisme de formation.

Ceci lui permet d'être toujours à l'écoute de ses collaborateurs, de ses clients et des nouvelles technologies.





Evolution de carrière:

L'évolution de nos collaborateurs reste un point primordial tant au niveau du parcours au sein de la société qu'au niveau formation.



POURQUOI NOUS REJOINDRE?



Rejoignez nous et partageons ensemble nos fondamentaux :

- LA COMPETENCE

C'est le socle de notre activité.

C'est une condition indispensable pour être un collaborateur d'AXEAL.

- LA PASSION

L'envie, la sensibilité et la motivation, provoque le dépassement de soi et l'envie de réussir.

- LE RESPECT

L'écoute et la compréhension.

C'est respecter nos collaborateurs.

- L'AMBITION

Axeal Consultant veut offrir la possibilité à chacun de s'accomplir et ainsi atteindre son ambition.



Nous sommes convaincus que la qualité de nos prestations résulte de la motivation de nos consultants, aussi nous plaçons l'HOMME au cœur de nos décisions.



Mes compétences :

Conseil

Industrialisation

Ingénierie

Mécanique

Microsoft Technologies