Tebib GHASSEN

Annuaire Djerba | Djerba annuaire : c'est quoi ?



« Exclusivement Djerba » ce projet est crée pour organiser les publicités par catégories des sociétés et individus Djerbiens, intégrant les informations professionnelles de nos clients (nom,spécialité,téléphone,adresse,site web,emplacement) qui sont regroupées et triées selon leurs activités.



Voici les principaux éléments qui font de cet annuaire le meilleur choix pour vous au cœur de la publicité sur Internet pour être visible sur Djerba et développer vos affaires :

Annuaire Djerba | Djerba annuaire :



Simple est élégant.

Flexible et adapté au appareils mobiles.

Développé avec les meilleurs technologies.

Bonne visibilité sur les moteurs de recherche connus comme Bing et Google sera améliorée au courts délais.



Intégration des galeries : photos,vidéos,animations pour rendre vos informations plus pertinentes.

Visibilité et partage sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Google + pour garantir la meilleure publication de vos contenus.



Des liens directs vers vos blogs ou vos sites web. (cela améliore encore votre présence et visibilité sur internet)



Sera la référence web pour toutes les affaires sur l’île des rêves.





