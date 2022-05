En recherche d’emploi ? Envie d’évolution professionnelle sans changer de département ?

TEC Bourgogne 21 créé le lien entre entreprise et candidat.

Le projet TEC Bourgogne 21 est né du paradoxe constaté par le MEDEF Côte-d’Or : les entreprises locales ont des difficultés à recruter sur leur territoire, alors que le taux de chômage augmente sans cesse sur le département...

Fort de sa fine connaissance des besoins des entreprises locales et d’un réseau de 1000 entreprises adhérentes, le MEDEF Côte-d’Or propose de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande locale avec un dispositif unique en Côte-d’Or : TEC Bourgogne 21. Ce projet repose sur l'utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Viadéo , Google et Twitter) et permet aux entreprises de Côte-d’Or de déposer leurs offres d’emploi, de stage et de formation, à destination des compétences locales. Demandeurs d’emploi et salariés en opportunité professionnelle pourront consulter ces offres , de façon anonyme.



