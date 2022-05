Tech De Co Entreprise est une association créée en 1997, reconduite chaque année et gérée par 5 étudiants de deuxième année et un enseignant tuteur à l’IUT de La Rochelle, département Techniques de commercialisation.



Durant toute l’année universitaire, l’équipe de Tech de Co Entreprise est chargée de trouver des entreprises pouvant proposer des missions rémunérées aux étudiants, leur permettant ainsi d’enrichir leur CV et carnets d’adresses tout en mettant à profit leurs compétences commerciales.



Elle organise également le Forum IUT-Entreprises, lieu d’échanges privilégiés entre les étudiants et les entreprises de différents secteurs d’activités qui viennent parler de leur métier et proposer des stages.



