Techcare TUNIS

Techcare diversifie son offre par le biais de quatre produits, baptisés Techare training, Techcare events, Techcare Communication et Techcare Solution. Tout en restant fidèle à ses principes et à sa ligne conductrice qui ont fait son succès, Techcare veut ainsi se positionner comme un leader sur le marché tunisien et ainsi exceller.



Techcare Solution

Techcare Solution, un service du groupe Techcare, est spécialisé dans les nouvelles technologies de l'information destinées à tous les professionnels, incluant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) et les grands groupes, tous secteurs d'activités confondus. Techcare Solution propose une multitude de services avec pour principal objectif la mise en place des meilleurs ressources matérielles et logicielles pour permettre la croissance optimale de votre entreprise. Que vous ayez besoin de consulting, d’assistance technique ou de développements spécifiques, Techcare Solution sera votre allié technologique.



Techcare training

Au sein de nos locaux, Techcare training, sera l’allier de votre apprentissage, que ce soit dans le domaine des TIC ou des langues. Des formations de haut niveau et personnalisables sont ses principaux atouts.



Techcare events

Techcare events, quant à elle, s’intéressera à l’organisation d’évènements à l’extérieur, toujours dans une perspective de formation, d’apprentissage et de perfectionnement des métiers et des outils du web.



Techcare Com

Techcare com est un service de la société Techcare spécialisé en marketing et communication digitale. Quel que soit votre secteur d’activité, Techcare com vous accompagnera dans votre stratégie de communication, et ce, jusqu’à la réalisation de votre objectif. Branding, print ou web, en passant par une multitude de médias ou de supports tels que les photos, les vidéos, la presse, la radio, etc., l’équipe de Techcare com saura se différencier de ses concurrents par son implication, sa disponibilité et surtout le lien créé avec vous, notre client.



Notre valeur ajoutée

Une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs, de développeurs, de techniciens font notre force.



Notre stratégie

• Une équipe pluridisciplinaire s’imprègne de votre projet

• Cette équipe procède à une analyse objective et critique de vos ressources (hardware et software)

• Vos besoins sont déterminés sous forme d’un cahier des charges

• Concrétisation du projet à l’aide des outils et des solutions Agiles



Mode projet ou mode régie, c’est vous qui choisissez !



Chez Techcare, nous mettons en œuvre toute notre énergie afin de satisfaire les besoins de nos clients. Notre flexibilité et notre capacité à nous adapter aux exigences professionnelles de nos partenaires nous ont conduits à élaborer deux modes de prestations

• Mode régie

Besoin d’une ressource permanente pour assurer bon déroulement de vos projets web ? Techcare met à votre disposition des compétences sélectionnées selon les critères de votre choix. Nous vous proposons des candidatures hautement qualifiées et triées sur le volet. Rédacteurs, développeurs, web designer ou référenceurs SEO, nous sélectionnons avec soin tous les profils que vous recherchez !



• Mode projet

La réussite d’un projet web nécessite la mobilisation d’une équipe expérimentée et compétente. Techcare prend en charge la réalisation et la gestion de tous vos projets ! Ce mode de prestations vous permet de bénéficier de toutes les ressources nécessaires au déploiement de vos stratégies de communication digitale. Référencement, rédaction, web design et développement, nous mettons à votre disposition toute notre expertise et notre savoir-faire afin de mener à bien tous vos projets !



Mes compétences :

Programmation