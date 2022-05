Technideal TECHNIDEAL69

Technideal est le plus gros distributeur indépendant de la Marque General Electrique GE,

distributeur de matériel électrique et d'automatismes:



Fournisseur de solution pour l'autoconsommation



Nos autres marques:

VIPA Automate programmable par step 7 et TIA PORTAL

Schneider (M340,TSX...)

Carlo gavazzi,Pizzato,Cabur,Gefran, GCE CAVI, Contact Clip, IDE,KSS, Klauke, Flexa, Omega, Pizzato, Marlanvil, Mary,Microdetectors, Revalco, Sontheimer, Pemsa, Eta, HTP......



Vous développez un projet Electrique,automatisme ou ENR faite appel à Technideal:

Le prix,le service,le délai et la qualité !



L'équipe Technideal vous conseille et répond à tous vos besoins en matériel électrique résidentiel, tertiaire, industriel et ENR. Vous trouverez chez nous des prix ultras compétitifs et du matériel de qualité



Quelques gammes de produits

des solutions en "gestion des énergétique des bâtiments "

Détection (inductif, capacitif, photo électrique, ultra-sons)

Commutation (relais industrie, relais statique)

Contrôle (relais de contrôle courant, tension, niveau…)

Energie (compteur d’energie mono et tri, centrale de mesure)

Sécurité machines (fin de course de sécurité, barrière immatérielle, relais de sécurité)

Fieldbus (gestion de parking, ascenseurs, irrigation, dupline sécurité....)

Appareillages basse tension, (contacteur et disjoncteur moteur, disjoncteur modulaire…)

Alimentation,

Armoire et coffret polyester et inox, accessoires de câblage,

Tableau électrique (sur demande)



Nombreux produit Atex.



Nos Automates : VIPA Programmable avec WinPLC7 de VIPA ou Programmable avec Step®7 de Siemens

Connecteur Profibus - 972-ODP10

Connecteurs pour bus de terrain, connecteurs PROFIBUS-DP intelligents avec LED de diagnostic, gamme d'adaptateurs pour la programmation, rails et connecteurs frontaux pour toutes les gammes d'automates

EasyConn PB 90° - connecteur Profibus, boîtier métalique sortie câble à 90° avec LEDs , communication jusque 12Mbit/sec, 4 LEDs d'état du bus et des périphériques.

Autre automate

Schneider, (TSX, M340)



Nous vous proposons, en disponibilités immédiates, toutes les références nécessaires pour la fabrication de vos tableaux de distribution jusqu'à 630 ampères.





Nos produits pour le photovoltaïque et solaire:

coffret AC/DC, coffret AGCP, TGBT, rondelle bimetal, fixation bac acier, câble, fils de terre longueur sur demande,Bobine MX/MN,parafoudre,disjoncteur,sectionneur,

connecteur, porte fusible......

Borne de recharge pour véhicule électrique.



Distributeur de systèmes de surveillance, en continu, de machines tournantes

(tous secteurs)





Mes compétences :

Analyse vibratoire

Photovoltaïque

Automates programmables