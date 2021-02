Techniprotec METAL

TechniProtecMétal est une société française de traitement de surface, créé depuis 2007, la société compte plus de 260 employés répartis sur 4 postes, de ce fait la production tourne 24/24h et 7/7j.

TPM est qualifiée AIRBUS, SAFRAN,SAGEM, GROUPE ZODIAC, THALES, BOMBARDIER, STELIA, certifiée EN9100, ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2014 et vient d’être accréditée NADCAP pour le CND.

Activité:

Chromatation chimique de l'aluminium (Alodine 1200 et Surtec 650)

Passivation des aciers inoxydables

Oxydation Anodique Sulfurique Incolore et Noire

TSA (Oxydation anodique sulfo-tartrique)

Contrôle non destructif par ressuage (Aluminium/Inox/Titane)

Peinture

Marquage

Sablage

...