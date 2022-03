Technique DECOUPE (TECHNIQUE DECOUPE )

TECHNIQUE DECOUPE vous propose un accompagnement dans tous vos projets pour une solution industrielle optimale.

Notre société vous offres une découpe laser, découpage Plasma-Oxycoupage, Pliage et le Soudage de Haute Qualité ET la réalisation des grandes et petites ainsi la fabrication mécanique ou l'usinage.



Nos services :

- La Découpe Laser , Plasma et Oxycoupage. - Découpe de Tôle en cisaille. - Pliage a langle Précis et de Bonne Qualité . - Roulage de Bonne Qualité. - Soudage et Montage.

- Usinage de précision, Fabrication mécanique.



Nos Produits :

En Construction Métallique

-Godet , chaîne , convoyeurs , station , silos , citerne , benne , charpente métallique...



En Usinage

- Tambour , Arbre , axe , poinçon , bride...





Mon Objectif est de mener TECHNIQUE DECOUPE a une Concurrence des Leaders au domaine industriel au Maroc, agrandir notre plateforme, innovation du Matériel, agrandir le nombre d'employés, Ainsi d'évoluer notre qualité.