Techniques De Sciage Au Diamant TSD DÉMOLITION

Découpe béton, carottage, déconstruction, concassage et désamiantage :



L’esprit d’ouverture depuis 30 ans



Fort d’une soixantaine de salariés et d’un bureau d’étude à votre écoute pour trouver LA meilleure solution technique et économique qui vous correspond, TSD intervient auprès des particuliers, secteurs du bâtiment, travaux publics, grande distribution, industrie, hôpitaux, EHPAD, administrations, collectivités, ERP…



La qualification et formation continue de notre personnel nous permet d’intervenir en milieu plus sensible avec un matériel à la pointe des dernières technologies : Sites seveso, centrales nucléaires, CEA, CNRS, DCNS, bases militaires, laboratoires pharmaceutiques, magasins, grande distribution, dépôts pétrolier et gazier…



Déconstruction de site industriel, démantèlement d’ouvrage d’art, travaux de réhabilitation (en gares, aéroports, autoroutes…) curage et restructuration de bâtiments…