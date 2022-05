Tecnizy By Gcat ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONAL

Plus de quinze ans de savoir-faire dans l’Assistance Technique et le recrutement de personnel expatrié dans les métiers du BTP pour tous les secteurs industriels.



Nous sommes le LEADER FRANÇAIS de l’ASSISTANCE TECHNIQUE à l’EXPORT pour les projets de BTP. Nous intervenons pour le compte de grands groupes internationaux et de PME de tous secteurs développant des projets ayant des composantes de génie civil, de terrassement, de canalisations, de construction de bâtiments industriels et tertiaires, de réalisation d’ouvrages d’art, d’électricité etc..



C’est ainsi que nous mobilisons dans les meilleurs délais nos collaborateurs ou nos équipes de collaborateurs experts, techniciens et encadrants, pour des missions sur des chantiers à l’étranger.



Nos consultants seront heureux de vous ASSISTER, de vous CONSEILLER et de FORMER vos équipes.





Mes compétences :

