TECTONE S.A est un bureau d’études d’ingénierie spécialisé en génie civil.



Initialement fondée en 1971 par un expert du génie civil, Monsieur Serge Paloumet Bourda, l’entreprise a rapidement gagnée en renommée dans le domaine portuaire.



Elle s’appuie notamment sur ses propres procédés de rénovations et réhabilitation de quais brevetés.

Actuellement, elle recherche pour une de ses filiales basée à Casablanca, Maroc, un ingénieur béton génie civiliste et un responsable d'équipe.



Pour plus d’informations, veuillez vous référez à la page http://tectonegroup.com/ .