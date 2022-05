Ted LEMAGICIEN

Une Magie inoubliable !

La passion et le professionnalisme sont les caractéristiques qui distinguent Ted d'un autre spectacle de magie banal.

C'est pour cette raison que Ted est là; pour vous offrir cette touche de magie que vous recherchez et marquer ainsi votre évènement.



Ted, un artiste haut de gamme qui fait de votre évènement, un évènement réussi !

Magicien de talent international, Ted le magicien est un véritable créateur d’illusions. Maître dans son domaine, avec un secret, celui de la passion de son métier. Spécialiste du Close Up (Magie de proximité et de la Scène, ce personnage présente des tours spectaculaires.

Déplacement dans toute la France pour vos Mariage, Soirée d'entreprise, Séminaire, Convention, Inauguration, Communion, Anniversaire, Gouter pour enfants, Baptême, Animation à domicile, Arbre de Noël, etc...

Pour la réussite de vos évènements: "Ted le magicien"

Tél: 06.61.45.02.47

www.ted-le-magicien.com