Après m'être forgé une expérience certaine de 13 ans en Métropole, me voici de retour sur ma terre natale. Je suis rempli d'ambition et désireux de faire profiter de mes compétences à qui veux. Je suis un homme de challenge, j'aime les défis et le travail en équipe. La satisfaction de mes clients est l'une de mes motivations.