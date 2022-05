Teddy BAPTISTE

Basé à Montréal en qualité de VIE - Volontariat International en Entreprise - , je suis chargé de représenter 1er pôle aéronautique et spatial européen, Aerospace Valley (Région Aquitaine/Midi-Pyrénées), au Canada.



Par ailleurs je représente 3 PME françaises, membres d'Aerospace Valley, dans leur développement au Canada.



-Mobigis, spécialisée dans le développement de solutions SIG (Système d'Information Géographique) orientées transport et mobilité durable des personnes - http://www.mobigis.fr/



-BMIA, développe des solutions pour les secteurs du Transport, de l’Industrie, des Services. Elle possède une expertise particulière dans les secteurs des Tunnels, de l’Eau (Production et Traitement) et du Traitement de Surfaces (Galvanoplastie). - http://bmia.fr/



-Géoloc Systems, propose des solutions de géolocalisation professionnelles sur mesure pour la gestion de flottes, de transport et de missions - http://www.geoloc-systems.com/



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Autonome et rapidement opérationnel

Ingénieur d'affaires

Communication

Mécanique

Aisance redactionnelle et relationelle

International

Esprit d'équipe

Project management

Gestion de stocks

Messagerie express