Teddy BEAUFRÈRE

PRETPARTNERS, votre crédit en toute confiance



3 agences dans le Maine et Loire, plus de 15 collaborateurs sur le terrain.



Travailler avec tous les réseaux bancaires (généralistes et spécialisés), ainsi qu'avec les banques de restructuration de crédits.



Nos valeurs :



- PROXIMITÉ : être au cœur de l'activité, disponible pour nos clients, disponible pour nos apporteurs ainsi que nos partenaires bancaires.



- SIMPLICITÉ : La qualité de notre accueil, la qualité de notre écoute, simplifier les démarches des clients.



- TRANSPARENCE : L'information personnalisée de l'état de suivi du dossier auprès de nos clients, le respect scrupuleux de la législation régissant notre domaine d’activité, la remontée d'information systématique aux partenaires



Me contacter :



Teddy BEAUFRERE

06.15.89.70.28

teddy.beaufrere@pretpartners.fr