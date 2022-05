Teddy BOIVIN

Titulaire d'un master Commerce-Vente spécialité Marketing International,

je me suis orienté vers la vente en sortant de l' IUP du Havre.



J'ai commencé par de la vente B to C, pour ensuite partir à la découverte

du commerce B to B, domaine qui m'attire grandement.





Je maitrise donc la vente aux particuliers, la vente en cycle court, la prospection physique et téléphonique, la fidélisation et le suivi des clients.



Mes compétences :

Commercial

Marketing