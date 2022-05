Teddy BOYER

Technicien de terrain, manager de proximité, garant et pilote pragmatique de projets techniques et administratifs d’envergure variés, liés à l’exploitation et au développement d’un site industriel, je peux présenter toutes les qualités et compétences requises nécessaires pour mener à bien des postes exigeants



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Management

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft Office