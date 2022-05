Teddy BRUN

Perpétuellement en quête de nouveaux défis, je fuis la monotonie et je nourris de grandes ambitions créatives.



On me dit curieux, convivial et ambitieux, moi je me trouve simplement passionné par mon métier et à l'affût de ce qui se fait de nouveau.



Ma hantise : finir dans Joe la pompe! Et oui je ne veux pas copier un concept, mais bel et bien créer de l'innovant et du neuf!



Mon rêve : monter sur la scène de Cannes pour y chercher un lion! Et oui, je suis un créatif, et de ce fait j'ai besoin de reconnaissance!



Mes compétences :

Illustrator

Indesign CS5

Photoshop

Cinéma 4D

Typographie

Quark xpress

Pack office