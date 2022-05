Teddy CAILLET

Je suis un jeune homme de 27 ans, je suis marié avec une jeune femme chinoise et je suis non-fumeur.

Je suis quelqu'un de très dynamique, j'ai une énorme soif de connaissance et j'apprend vite.

J'ai fait essentiellement de l'automatisme pendant mes 6 ans de vie active (car c'était un besoin de l'entreprise) mais apprendre un autre métier ne me déplairait pas, bien au contraire (dans la mécanique, mise au point pièce, géométrie, création de programmes d'usinage, outils coupants...)

J'adore relevé des défis et je me donne tout le temps un objectif au travail mais aussi dans ma vie privée. Le travail ne me fait pas peur. Je sais gérer mon stress dans les situations les plus délicates. Je prend très au sérieux la sécurité.

Je sais travailler en équipe. Je suis autonome et plein de bonne volonté. Je sais prendre des décisions.

Je peux me déplacer dans le monde entier et j'ai déjà visité ainsi que travaillé dans de nombreux pays pour mon jeune âge.



Mes compétences :

Siemens software

Fanuc software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

Internet