Teddy CLICHE

Actuellement en mention complémentaire technicien ascensoriste, j'aimerais après l'obtention de ma formation pouvoir intégrer une entreprise dans laquelle je pourrais mettre à profit mon expérience.

J'effectue mes périodes de formation au sein de l'entreprise ThyssenKrupp Ascenseur à Reims.

La première de 6 semaines au service après vente (SAV) ou j'ai pu apprendre à dépanner à faire la maintenance sur des ascenseurs et des monte-charges.

Je dois encore effectué 2 périodes de stage, une en modernisation et une en montage.

Au total j'aurais effectué 16 semaines de stage au sein de cette entreprise.

J'ai aussi effectué des périodes de formation dans divers entreprise durant les trois années de mon baccalauréat :

- Sécurité et service

- Chubb

Je suis donc titulaire d'un baccalauréat professionnel Système Électronique et Numérique.

En 2016 , j'ai pu acquérir une bonne pratique de la relation client car j'étais au service d'une boulangerie pendant les vacances scolaires.

Chez ThyssenKrupp Ascenseur, j'ai pu me rendre compte de l'importance de ce dialogue avec les clients.

Ma formation se termine le 30 juin 2017, je serais disponible dès cette date.

Je possède le permis de conduire et un véhicule.

Je suis donc mobile dans toute la France.



Pour des informations supplémentaires je met à votre disposition mon adresse mail:

clicheteddy51@gmail.com



Mes compétences :

Ascenseurs

MCTA

Electronique numérique

SST

Habilitation électrique BR et BC