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Teddy CROZATIER

MARSEILLE

Election législatives 2022

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En résumé

BONJOUR A CEUX QUI SONT ARRIVES JUSQU'A MOI.

J'AI UNE NOUVELLE ACTIVITEE GENIALE.

JE FAIT DU NETTOYAGE ET DE LA DESINFECTION DE CLIM.

VOUS NE TROUVEREZ PAS CE QUE JE VOUS PROPOSE AILLEUR.

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Mes compétences :
BIO
AIR
ENERGIE
NETTOYAGE

Entreprises

  • TEDDY CROZATIER NET CLIM FRANCHISE ACCLEANER - CHEF D'ENTREPRISE

    2012 - maintenant NETTOYAGE ET DESINFECTION DE SYSTEMES CLIMATIQUES

  • NetClim - Gerant

    2012 - maintenant Spécialiste en nettoyage et désinfection de clim et chambres froides.

  • AGENCE IMMOBILIERE - COMMERCIAL

    Birkhadem, Alger 1999 - 2010 LOCATION / VENTE

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