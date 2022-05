TEDDY DE BAERE

Directeur Technique du Centre de Formation au Krav-Maga et intervenant en entreprise.



DIPLOMES D'ETAT :

DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) option perfectionnement sportif.

BEES1 (Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1er Degré) option Karaté et Disciplines Associées

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) Sports de contacts

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) Karaté



KRAV-MAGA :

Ceinture Noire 5ème Darga de Krav-Maga (FEKM)

Délégué par Richard DOUIEB (Importateur du Krav-Maga en Europe)

Responsable des écoles CFKM du 5ème (CSU Jean Sarrailh & CS Jean Talbot) et du 7ème (Invalides)



MUAY-THAI :

Prajeet Noir 1er Khan (FMDA)

Diplome d'Instructeur Fédéral (FFMDA)

Brevet de Moniteur Fédéral 3ème Degré (FFKMDA)



TIR SPORTIF :

Pratique hebdomadaire en stand et pratique auprès de professionnels du tir.

Tir à l’arme de poing

Tir au Fusil d’assault

Tir longue distance au fusil de précision



----------------------------------------------------------------------------------------------------------



9 Participations au Festival des Arts Martiaux à Bercy en Krav-Maga.



Réalisation de 6 DVD technique sur le Krav-Maga avec Richard Douieb (ceinture jaune, ceinture bleue et marron, ceinture noire, ceinture noire 2ème Dan, Krav-Maga Ladies First, Ladies First volume 2).



Réalisation de 6 livres techniques sur le Krav-Maga avec Richard Douieb (ceinture jaune et orange, ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron et ceinture noire 1ère et 2ème Darga).



----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Webmaster du site :Array



Responsable de la communication et des relations avec la presse.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En recherche de nouveaux partenariats (Gendarmerie, Police, Douane, Armée...)



Mes compétences :

Moniteur Prajet noire 1er Khan de Muay Thaï

Moniteur Ceinture noire 4ème Darga de Krav-Maga

Coach sportif

Educateur Sportif

Sport de combat