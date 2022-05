Teddy DE LUCA

Responsable du développement du secteur Sud Est chez Ventilairsec, je propose mon expérience en tant qu'expert en ventilation auprès de sociétés de rénovation de l'habitat et d'entreprises de traitement d'humidité.

Je commercialise la meilleur solution de ventilation simple flux du marché Français sous forme de partenariat et au travers d'une structure compétente et pleine d'expérience Ventilairsec.

Ma première mission est de former commercialement et techniquement les futurs défenseurs de la qualité de l'air intérieur et de les accompagner sur place lors des premières installations.

Ma deuxième mission est de suivre les entreprises tout au long de leurs vie, de leurs apporter toutes les techniques et outils afin de d'augmenter leurs chiffre d'affaires dans ce domaine.

En parallèle, je m'associe avec les meilleurs apporteurs de solutions innovantes afin de proposer toujours plus d'armes et de compétences aux entreprises partenaires.



Mes compétences :

Relations sociales

Démarche commerciale

Prospection commerciale

Téléprospection

Formation commerciale

Management

Gestion de la relation client

Techniques de vente