Teddy DEBORDE

Depuis Mars 2010, je travaille pour la société Sarl Eco-Syst, spécialisée dans l'installation d'énergies renouvelables. La majeure partie de mon travail consiste au développement de projets photovoltaïques, pour le compte de clients. Je réalise les études techniques et financières, coordonne et réalise les installations et gère la partie exploitation maintenance.

À l'heure actuelle, j'ai construit plus de 4MWc d'installations, soit plus de 30000m2 de toiture.