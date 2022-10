Teddy DONGO

A l'écoute, empathique et passionnée.



Je m'appelle Teddy, maman de 41. Je suis passée par la case PMA pour le devenir et cela a complètement transformée ma vision de la vie et de ma mission sur terre.



C'est comme cela que la sophrologie et l'EFT sont apparus dans ma vie. Pour m'aider à harmonier ma vie à travers mon corps et mon esprit. Pour trouver l'harmonie et l'équilibre émotionnel.







Aujourd'hui, je suis formée à la sophro, la gestion des émotions et à l'EFT. les femmes et les jeunes filles viennent me voir pour apprendre à se connaitre pour se sentir mieux. Parce que nos émotions sont le reflets de notre bien être, les apprivoiser est indispensables pour être bien dans ses baskets.







Je vous accompagne, avec des techniques brèves, et tout en douceur, grâce à la sophrologie, lhypnose et lEFT.



J'adapte chacune des méthodes en fonction de vos besoins et de vos attentes.







La sophrologie est un « entraînement du corps et de l'esprit pour développer sérénité et mieux-être basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit »



Elles vous permettront de trouver en vous-même des solutions à vos problèmes. Après une séance de sophrologie, notre esprit est plus clair et plus lucide pour trouver les meilleures solutions.