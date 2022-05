Teddy DOSSOU

Après des études d’art dramatique à Paris et des études linguistique à Manchester. Je suis actuellement très motivé à reprendre une activité professionnelle à temps plein. Je suis habitué à fournir un travail soigné et exact, et je m’adapte rapidement aux nouvelles tâches. A l’écoute des gens et naturel je m’intègre bien dans une équipe de travail.

Lors de mes divers déplacements en Europe, j’ai eu la possibilité d'intégrer différentes équipes de travail dans des domaines diverses et je pense avoir acquit de l’expérience que j’aimerai mettre à profit. Ma présence dans votre entreprise renforcera votre équipe et mon passage chez vous sera une expérience bénéfique pour ma vie future.



Ces expériences m’ont permis de développer des qualités très importantes dans ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word